ارتفاع أرباح “الأبحاث والاعلام” بنسبة 21% بنهاية عام 2022

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، أن صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بلغت نحو 648.8 مليون ريال خلال العام 2022م، مقابل 537 مليون ريال في العام 2021م بنسبة 21%.
وأرجعت المجموعة ارتفاع صافي الأرباح بالمقارنة بعام 2021 إلى ارتفاع الربح الإجمالي نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 21.8%، بالرغم من ارتفاع التكاليف المباشرة مقارنة بالعام 2021 بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.
وأوضحت المجموعة في بيان على لـ”تداول” حول النتائج المالية للعام الماضي، ان جملة الإيرادات بلغت نحو 3.7 مليار ريال، مقابل 3.04 مليارعام 2021 بنسبة ارتفاع 21.8%. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي الشركة الأم للعام الحالي مبلغ 581.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ دخل شامل 539.0 مليون ريال للعام السابق بارتفاع قدره 7.9%.
وأشارت إلى ان حقوق المساهمين، بعد استبعاد حقوق الأقلية بلغت نحو2.651 مليار ريال، مقابل 2.066 مليار ريال 2021 بارتفاع قدره 28.3%.