“المحتوى المحلي” تصدر النسخة الأولى من منتجات القائمة الإلزامية لقطاع الاتصالات

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم (الإثنين)، إصدار النسخة الأولى من منتجات القائمة الإلزامية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتضمنت القائمة 8 منتجات، شملت نظم المعلومات الصحية، وخدمة إدارة الرسائل الفورية، وبرمجيات إدارة الوثائق، وبرمجيات إدارة المشاريع وغيرها.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة متاحة للشركات ومزودي الخدمات الوطنيين المتخصصين في الاتصالات وتقنية المعلومات لإضافة المنتجات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها في القائمة الإلزامية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالرحمن السماري، إلى الدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين قطاع تقنية المعلومات المحلي، حيث إنّ هناك 25 شركة أو مزود خدمة لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، والذي بلغت قيمته ما يقارب 135 مليون ريال سنوياً. وفق “أخبار 24”.
ويعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات القطاع الـ 11 الذي تصدره هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.