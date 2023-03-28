وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمُصـابين في حـادث الحافلة الذي وقع بعقبة شعار في عسير وتسبب في وفاة 20 شخصاً وإصابة 29 آخرين.
بدوره، زار محافظ محايل، محمد بن فلاح القرقاح، عدداً من المُصابين في مستشفى محايل العام؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية، كما تفقد ثلاجة الموتى بالمستشفى التي يتواجد فيها 20 جثـة من ضحايا الحـادث.
وشدد القرقاح على أن أمير عسير يتابع الحـادث منذ وقوعه؛ للاطمئنان على حالة المُصابين، كما وجه بتوفير الرعاية الصحية للمصابين وكامل حاجاتهم إلى أن يغادروا المستشفى.
ووقف على حالة أربعة مقيمين من الجالية اليمنية أصيبوا في الحـادث، مؤكداً أن جميع الأجهزة المعنية سخرت كل إمكاناتها لتقديم كامل الخدمات للمُصابين وإنهاء إجراءات المتوفين. وفق “أخبار 24”.
وكانت حافلة نقل ركاب تقل مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة خلال رحلتهم لأداء العمرة، قد تعرضت لحـادث مروري في عقبة شعار بعسير، ما تسبب بمصرع 20 شخصاً وإصابة 29 آخرين.