هل يكرر النصر سيناريو رونالدو مع مودريتش؟

ربطت العديد من التقارير العالمية نادي النصر بالتعاقد مع نجم ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش بداية من الموسم المقبل.
وينتهي تعاقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال المجاني لأي فريق بداية من الموسم المقبل.
ويسعى نادي النصر لتعزيز صفوفه بمجموعة من الأسماء العالمية خلال الموسم المقبل، خاصة بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو حتى صيف 2025.
سيناريو رونالدو
نفى لوكا مودريتش اتفاقه مع نادي النصر بعدما وجه له أحد الصحفيين سؤالًا خلال تواجده في معسكر بلاده.
وقال مودريتش: “أعلم أن الصحافة يجب أن تكتب الأخبار، ولكن أنا دائماً أقول وأكرر أريد البقاء في مدريد، وأتمنى أن أنهي مسيرتي في مدريد، ولكن سنرى”.
ما فعله مودريتش هو نفس السيناريو الذي قام كريستيانو رونالدو ومسؤولو النصر قبل أيام من إتمام صفقة التعاقد.
قائد المنتخب البرتغالي نفى فى تصريحات صحفية وقت كأس العالم، أنه قريب من النصر، وأكد أن كل تركيزه ينصب فقط على مساعدة منتخب بلاده في المونديال.
من جانبه نفى أيضًا رئيس نادي النصر مسلي آل معمر دخول ناديه في مفاوضات مع رونالدو، وقال عبر “ssc tv”: “كريستيانو كان مشغولاً في الفترة الأخيرة بكأس العالم، ولم أتوقع منه التفاوض مع أي ناد.
وأضاف: “لا نريد الحديث عن اللاعبين الآخرين، وأتمنى الأفضل لرونالدو في أي قرار يتخذه بخصوص مستقبله”.
في النهاية انضم رونالدو لصفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وبات لاعبًا في صفوف الفريق حتى 2025 رغم نفيه ونفي رئيس النادي في وقت سابق على غرار ما يحدث الآن مع مودريتش.
موعد الحسم
تقارير صحفية كشفت عن اجتماع مرتقب بين إدارة نادي النصر ونجم ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش.
وستجتمع إدارة النصر مع مودريتش وفقًا لـ”كالتشيو ميركاتو” يوم 31 مارس الجاري في العاصمة الرياض.
وأوضحت التقارير أن إدارة النصر ستتناقش مع لاعب الوسط الكرواتي في تفاصيل العرض المقدم لضمه بداية من الموسم المقبل.
وقاد لوكا مودريتش منتخب بلاده كرواتيا في كأس العالم الأخير في قطر لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.
قائد منتخب كرواتيا انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنهام هوتسبير مقابل 35 مليون يورو.
وخاض مودريتش 460 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 74، وحصد 20 بطولة مختلفة، أهمها خماسية دوري أبطال أوروبا التاريخية.
وفق “أخبار 24”.