نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > معقل النصر.. عرض لـ”الهلال” للعب مبارياته في “الوسائل بارك” (فيديو)
28/03/2023   7:16 ص

معقل النصر.. عرض لـ”الهلال” للعب مبارياته في “الوسائل بارك” (فيديو)

+ = -
703

قال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي إن مصادر كشفت لبرنامجه “برا 18” عن رغبة شركة الوسائل في لعب الهلال مبارياته في الموسم المقبل على ملعب الوسائل بارك بمعية النصر.

وقال الحميدي خلال برنامجه “برا 18” إن مصادر البرنامج أكدت أن إدارة الهلال تدرس عرض شركة الوسائل في اللعب على ملعب الوسائل بارك بالموسم المقبل.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن كل شيء جايز في هذه الأيام، وأن الموسم المقبل قد يشهد ناديين غريمين يلعبان على ملعب واحد. وفق “أخبار 24”.

معقل النصر.. عرض لـ”الهلال” للعب مبارياته في “الوسائل بارك” (فيديو)

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885256135.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.