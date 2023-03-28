معقل النصر.. عرض لـ”الهلال” للعب مبارياته في “الوسائل بارك” (فيديو)

قال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي إن مصادر كشفت لبرنامجه “برا 18” عن رغبة شركة الوسائل في لعب الهلال مبارياته في الموسم المقبل على ملعب الوسائل بارك بمعية النصر.
وقال الحميدي خلال برنامجه “برا 18” إن مصادر البرنامج أكدت أن إدارة الهلال تدرس عرض شركة الوسائل في اللعب على ملعب الوسائل بارك بالموسم المقبل.
وأوضح الإعلامي الرياضي أن كل شيء جايز في هذه الأيام، وأن الموسم المقبل قد يشهد ناديين غريمين يلعبان على ملعب واحد. وفق “أخبار 24”.
#برا_18 | عبدالرحمن الحميدي:
حسب المصادر.. شركة الوسائل ترغب في أن يلعب #الهلال مبارياته الموسم القادم على ملعب الوسائل بارك بمعية #النصر ، وأكدت المصادر أن إدارة الهلال تدرس هذا الموضوع.
@A_AlHameedi
#SSC pic.twitter.com/cZO2ZxIJr4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 27, 2023