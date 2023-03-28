كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم (الثلاثاء)، على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ35 درجة مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ8 درجات مئوية.
وذكر المركز أن شرورة سجلت 34 درجة، ثم جازان 33، تلتها الأحساء 32 درجة، ثم المدينة وجدة ووادي الدواسر والقنفذة 30 درجة مئوية، فيما سجلت القريات 9 درجات، تلتها سكاكا وحائل وعرعر 11 درجة، ثم أبها وتبوك وبريدة والباحة والطائف 12 درجة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير كذلك على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وفق “أخبار 24”.