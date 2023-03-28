“الصحة” تحدد إجازة الموظفين في عيد الفطر

أصدرت وزارة الصحة، تعميما يتضمن إجازة الموظفين السعوديين وغير السعوديين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وقالت الوزارة إن إجازة الموظفين السعوديين على نظام الخدمة المدنية وبرامج التشغيل الذاتي، سوف تبدأ بنهاية دوام يوم (الخميس) الموافق 13 أبريل المقبل، على أن يستأنف العمل بعد الإجازة يوم (الأربعاء) الموافق 26 من نفس الشهر.
وأشارت إلى أن الموظفين غير السعوديين، سوف تبدأ إجازتهم بنهاية دوام يوم (الخميس) الموافق 20 أبريل المقبل، على أن يبدأ العمل بعد الإجازة يوم (الإثنين)، الموافق 24 من نفس الشهر.
وأوضحت أنه يتم التقيد بتحديد نسبة العاملين خلال عطلة الأعياد حسب المتبع نظاما على أن تكون أولوية التكليف للعاملين في الأقسام الطبية التي تستدعي حاجة العمل، كما يتم الالتزام بساعات العمل المحددة للمرافق الصحية حسب الأنظمة واللوائح، لافتة إلى أنه يتم التقيد بتعويض المكلفين بأيام إجازات على أن يكون احتساب الأيام حسب المتبع نظاما. وفق “أخبار 24”.