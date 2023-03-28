كشف شركة “هيونداي” الكورية المصنعة للسيارات، النقاب عن المركبة “هيونداي سوناتا” الجديدة كليا، والتي شهدت إدخال تعديلات كبيرة عليها لتظهر بشكل أكثر جاذبية وتميزا.
وأظهرت مقاطع مصورة للسيارة الجديدة اختلافا كبيرا عن المركبات الحالية لسوناتا، حيث تم تغيير تصميم واجهاتها الأمامية كليا لتصبح أكثر جاذبية وتكتسب مظهرا هجوميا، مع تزويدها بشريط إضاءة أنيق ومصابيح وكشافات ضباب محدّثة.
وتضمن التصميم الجديد تغييرا كبيرا على الواجهة الخلفية للسيارة، حيث أصبحت المصابيح الخلفية أكبر، وتم تصميم صندوق الأمتعة الخلفي ليكون قسمه العلوي بشكل مجنح لزيادة الثبات على السرعات العالية، وحصلت السيارة على أقراص عجلات بمقاس 19 إنشا ذات تصميم مميز جدا.
وتميزت المركبة الجديدة بتصميم جديدة لقمرة القيادة حيث توجد لوحة فيها شاشتان لمسيتان مقاس كل واحدة 12.3 بوصة، وأصبحت أزرار التحكم على الواجهة لمسية، كما تغير شكل عجلة القيادة، وشكل المقاعد وأشكال الأبواب من الداخل.
وفق “أخبار 24”.