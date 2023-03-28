أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، اليوم (الثلاثاء)، توقيع اتفاقية مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية لريادة وتمكين القطاع غير الربحي الإسكاني لتوفير حلول مستدامة “سكن”.
وأوضح الصندوق أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم خدمات وحلول سكنية لعملاء الصندوق، مبيناً أن مجالاتها تتضمن دعم المشاريع السكنية للمستفيدين، وشراء المنازل وسداد الإيجار والترميم.
يذكر أنه قبل أيام وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف تطوير عدد من المبادرات والبرامج وبحث الفرص المتاحة التي تخدم المستفيدين من الصندوق لدى جميع الجهات العاملة بقطاع النقل الجوي.
وفق “أخبار 24”.