تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في المالديف

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين في جمهورية المالديف، وذلك بمقر المركز الإسلامي في العاصمة ماليه.
جاء ذلك بحضور وزير الدولة للشؤون الإسلامية المالديفي أنيل محمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف مترك الدوسري، والملحق الديني في جمهورية الهند بدر العنزي، وعدد من الشخصيات الإسلامية.
من جانبه، أكد السفير مترك الدوسري، في كلمته خلال التدشين، أن البرنامج جزء من المشروعات التي وجه خادم الحرمين الشريفين بإقامتها في شهر رمضان في عدد من الدول، ومنها المالديف، والتي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية المالديفية والجمعيات والمراكز الإسلامية لتوزيعها على الأسر المحتاجة ويستهدف 7 آلاف شخص.
بدورهم، عبر القائمون على المراكز والجمعيات الإسلامية المالديفية عن الشكر لخادم الحرمين على توجيهاته بتفيذ البرنامج وعلى خدمته الإسلام و المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
وفق “أخبار 24”.