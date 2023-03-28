“سالك” تورّد 30% من احتياج المملكة من القمح في 2022

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الثلاثاء)، أنها وردت 30% من احتياج المملكة من القمح في 2022، مشيرة إلى استكمالها توريد أكثر من 1.2 مليون طن من السلع الاستراتيجية العام الماضي.
وأوضحت الشركة أنها ورّدت بشكل مباشر 720 ألف طن من القمح تمثل 20% من مشتريات المملكة من القمح العام الماضي، وذلك بعد الفوز بالمناقصات التي طرحتها الهيئة العامة للأمن الغذائي.
وأضافت أنها ورّدت أيضا بشكل غير مباشر عبر شركاتها التابعة في مختلف القارات كمية تبلغ أكثر من 300 ألف طن من القمح و120 ألف طن من الشعير و 70 ألف طن من فول الصويا و12 ألف طن من اللحوم الحمراء و11 ألف طن من الأرز.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ”سالك” المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، إننا فخورون بتوريد 30% من احتياج المملكة للقمح من خلال العقود المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الأكثر أهمية، حيث تأتي هذه الجهود ضمن إسهامات الشركة لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي.
وبين أن أحد تعاقدات التوريد البالغة كميتها 60 ألف طن من الشعير تعد سابقة في مجال الأمن الغذائي محلياً بعد أن تكاملت الجهود بين قطاعات حكومية وخاصة عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد في توجه يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لضمان تحقيق الأمن الغذائي حيث تعاقدت “سالك” على توريد الشعير لصالح مجموعة منصور المساعد التي حظيت بتمويل من صندوق التنمية الزراعية لتتم عملية توريد الشحنة من أستراليا. وفق “أخبار 24”.