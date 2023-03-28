“كفالة” يحصد 3 جوائز عالمية من “ستيفي الشرق الأوسط”

أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، حصوله على 3 جوائز من “ستيفي” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وهي جائزة الابتكار في منتجات الأعمال، وجائزة الاستجابات القيمة للجائحة من الجهات الحكومية، وجائزة المنتج الأكثر قيمة.
وقال المدير العام لبرنامج “كفالة” همام هاشم، إنه فخور بحصول البرنامج على عدد من الجوائز الدولية خلال عامي 2022م و2023م.
وأوضح أن هذه الإنجازات لم تكن لتأتي لولا ثقة القطاع المالي في ضمانات التمويل التي يوفرها البرنامج، والنجاح الكبير الذي حققه البرنامج عبر الشراكة مع جهات التمويل في السعودية التي أسهمت في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويأتي دور “كفالة” بتوفير الضمانات اللازمة لجهات التمويل بهدف مساعدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الحصول على التمويل اللازم لتنمية أنشطتها المرخصة، كما يساهم ضمن استراتيجية الشمول المالي في تشجيع جهات التمويل على التعامل مع شرائح جديدة من أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتعدّ جائزة “ستيفي الشرق الأوسط واحدة من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة في العالم، وتأسست عام 2002م، لتقدير إنجازات الشركات في جميع الجوانب الاقتصادية وأثرها في جميع أنحاء العالم وبذلك أصبحت إحدى أكثر الجوائز العالمية المرغوبة. وفق “أخبار 24”.