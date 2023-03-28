أكدت “المدفوعات السعودية”، اليوم (الثلاثاء)، جاهزية البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية في مشروع “حافلات الرياض”، لتقديم خيارات دفع مرنة لمستخدمي الحافلات، تزامنًا مع إطلاق المرحلة الأولى من المشروع.
وتضمن الخيارات التي يقدمها المشروع الخاضع لإشراف البنك المركزي السعودي “ساما”، تسريع عملية الدخول باستخدام بطاقات الدفع اللاتلامسية، حيث سيتمكن العملاء المستفيدون من الخدمة من الدفع إلكترونيًا عن طريق بطاقتي “مدى ” و”درب” اللتان تُشحنان مسبقًا عن طريق نظام “مدى”.
ويعزز التعاون بين “المدفوعات السعودية” و”الهيئة الملكية لمدينة الرياض”، تشغيل المرحلة الأولى لـ “مشروع حافلات الرياض”، حيث يمكن هذا المشروع المستفيدين من التنقل عبر 842 حافلة في 80 مسارًا للحافلات و2860 محطة. وفق “أخبار 24”.