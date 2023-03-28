“التعاون الخليجي” يعرب عن تعازيه لأهالي المتوفين في حـادث “عقبة شعار”

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأهالي ضحايا الحـادث المروري المؤلم الذي وقع في عقبة شعار شمال منطقة عسير، وأسفر عنه وقوع وفيات وجرحى.
وسأل أمين المجلس المولى تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
وكانت حافلة نقل ركاب تقل مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة قد تعرضت خلال رحلتهم لأداء العمرة، أمس (الإثنين)، إلى حـادث مروري في عقبة شعار بعسير.وفق “أخبار 24”.
ونتج عن الحادث مصرع 20 شخصا وإصابة 29 آخرين، فيما نقلت الجـثامين والمصابون إلى المستشفيات، ولا تزال الجهات المختصة تحقق في أسباب وقوع الحـادث.