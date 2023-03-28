إطلاق “SRMG VENTURES” المتخصصة في استثمارات رأس المال الجريء

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG””، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق ذراعها “SRMG Ventures” المتخصص في استثمارات رأس المال الجريء، وذلك تماشيًا مع استراتيجية التحوّل والنمو للمجموعة.
وقالت المجموعة إن “SRMG Ventures” يستثمر في المراحل المبكرة للشركات والتقنيات الحديثة، ويركز على أربعة مجالات أساسية وهي، صنّاع المحتوى الإعلامي، المنصات الإعلامية الرقمية، الممكّنات التقنية لقطاع الإعلام (بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي)، والمحتوى الترفيهي التفاعلي.
وأضافت أن “SRMG Ventures” يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة بدءاً من مرحلة التأسيس وحتى جولة الاستثمار “ب”، كما سيلعب دوراً مهماً في المجموعة، يتمثل في تمكين ودعم رواد الأعمال والموهوبين، وتمهيد سبل أسرع للنمو والتطوير في صناعة الإعلام في المنطقة.
وأشارت إلى أن “SRMG Ventures” سيوفر للمجموعة وصولاً مباشراً للتقنيات المبتكرة والمواهب الإعلامية وصنّاع المحتوى، لتعزيز منصاتها الإعلامية وتشكيل ملامح مستقبل الإعلام، بالإضافة إلى المساهمة في توسّع المجموعة ودخولها أسواقاً جديدة، وتنويع أعمالها، ما يمثل رافداً لتحقيق عوائد مالية ملموسة.
وفي السياق، أعلن “SRMG Ventures” أولى استثماراته وشراكاته مع شركتين واعدتين، وهما، “تلفاز11″، وهو استوديو سعودي متخصص في الإنتاج الإبداعي والمحتوى الترفيهي المحلي، حقق العديد من النجاحات المميزة، من ضمنها فيلم “سطار” والذي كان له نجاح كبير في شباك التذاكر، بالإضافة إلى “الخلاط+”، أحد أكثر عشرة أفلام مشاهدة في السعودية على منصة نتفليكس.
وأشار إلى شراكته الاستثمارية أيضا مع منصة الواقع الافتراضي والمعزز “VUZ”، وهو تطبيق في مجال التواصل الاجتماعي، يعتمد على تقنية VR ويمكّن مستخدميه من التفاعل عبر مقاطع فيديو مباشرة بزاوية مشاهدة 360 درجة، للاستمتاع بمستوى جديد من تجارب الواقع الافتراضي والمعزز.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لـ SRMG جمانا الراشد، إنه من خلال ذراعنا الاستثماري الجديد “SRMG Ventures”، نواصل دورنا الريادي والداعم لمجال الإعلام وصناعة المحتوى، والذي ينمو ويتطور بتسارعٍ في المملكة والعالم.
وأضافت أن المجموعة ستتمكن عبر ذراعها الجديد من الوصول إلى المواهب الجديدة من صنّاع المحتوى، ودعمهم وتطويرهم. كما سيمكننا من الوصول إلى التقنيات الحديثة من تقنيات الواقع الافتراضي أو الذكاء الصناعي واستخدامها وتبنيها، والذي سينعكس على محتوى المجموعة ويبث روحاً جديدة في منتجاتها وخدماتها المقدمة لعملائها ومتابعيها محلياً وعالمياً.
وأشارت إلى أن المجموعة قد بدأت ذلك عن طريق أول مشاريعها الاستثمارية مع شركتين رائدتين إحداهما محلية والأخرى إقليمية تحت قيادة فريق من مبدعي العالم العربي.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي في مرحلة مهمة يمر بها قطاعا رأس المال الاستثماري والإعلام في المنطقة، فوفقًا لتقرير PwC، من المرجح أن ينمو قطاع الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 9%، ليتجاوز حاجز الـ 20 مليار دولار بحلول عام 2026م، متخطياً نسبة النمو العالمي. وفق “أخبار 24”.
وكانت شركة Magnitt قالت إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتحديد المملكة العربية السعودية، تشهد انتعاشاً في بيئة وأنظمة استثمارات رأس المال الجريء بتمويل تجاوز الـ 3 مليارات دولار في عام 2022م، بزيادة سنوية بنسبة 8.3%، حصلت فيها الشركات الناشئة في السعودية على 987 مليون دولار في عام 2022م، بزيادة بلغت 72% مقارنة بعام 2021.