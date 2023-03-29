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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يستقبل رؤساء المراكز وجمعاً من اهالي المحافظه والأعيان
29/03/2023   5:39 ص

سمو محافظ الخرج يستقبل رؤساء المراكز وجمعاً من اهالي المحافظه والأعيان

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ رؤساء المراكز والمعرفين وجمعاً من المواطنين وأعيان المحافظة.

واستهل سموه كلمته عما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

مؤكداً على أهمية الأمانه والمسؤولية الملقاة على الجميع في رعاية والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحفظ مكتسباته ومقدراته عبر التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول.

وفي الختام سأل سموه عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم.

سمو محافظ الخرج يستقبل رؤساء المراكز وجمعاً من اهالي المحافظه والأعيان

جديد الخرج
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