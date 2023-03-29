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جديد المحليات > بعد أسبوع من إطلاقها.. “جود الإسكان” تكسر حاجز النصف مليار ريال
29/03/2023   5:35 ص

بعد أسبوع من إطلاقها.. “جود الإسكان” تكسر حاجز النصف مليار ريال

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كسرت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، حاجز 500 مليون ريال في الليلة السابعة لها منذ إطلاقها غرة شهر رمضان، متجاوزةً بذلك نصف القيمة المستهدفة للحملة البالغة مليار ريال.

وجاءت هذه العطاءات امتداداً ًلتدشين الحملة بدعم سخيّ من قيادة المملكة بقيمة 150 مليون ريال، لتتوالى بعدها أشكال الدعم والعطاء من شركاء الحملة في القطاعين العام والخاص، وكبار المانحين، وأهالي الجود من عموم أفراد المجتمع.

يُذكر أن الحملة صُممت كمحاكاة للاكتتاب في الأسهم الاستثمارية، حيث طرحت في إطار الحملة 100 مليون سهم، بقيمة مالية تبلغ مليار ريال، تحت شعار سهمك أخضر مدى الحياة، بعوائد خيرية واجتماعية تضمن تحقيق قيم التكافل والتراحم، وتدعم الفئات الأشد احتياجاً في المجتمع. وفق “أخبار 24”.

بعد أسبوع من إطلاقها.. “جود الإسكان” تكسر حاجز النصف مليار ريال

جديد المحليات
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