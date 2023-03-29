“سلمان للإغاثة” يوزع أطناناً من السلال الغذائية في 3 قارات

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطنانا من السلال الغذائية الرمضانية والتمور في كل من إندونيسيا وألبانيا والسودان وباكستان.
وشملت السلال الغذائية توزيع 4.9 طن في مدينة ليباك بمقاطعة بنتن في إندونيسيا، استفادت منها 120 أسرة بواقع 480 فردًا، و4 أطنان في ديبرا بألبانيا، استفاد منها 360 فردًا، و790 سلة في السودان، استفاد منها 3.1 ألف فرد.
كما شملت 500 سلة غذائية في ولاية شمال دارفور بالسودان، وألف سلة غذائية في مدن خيراش وشات مهور في بنجلاديش، استفاد منها ألف أسرة. وفق “أخبار 24”.
وسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، (الاثنين)، هدية حكومة المملكة إلى باكستان، والتي تضمنت 100 طن من التمور.