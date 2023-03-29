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جديد المحليات > ارتفاع موجودات “ساما” إلى 1923 مليار ريال في فبراير 2023
29/03/2023   5:34 ص

ارتفاع موجودات “ساما” إلى 1923 مليار ريال في فبراير 2023

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ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي “ساما” خلال فبراير الماضي، إلى 1923 مليار ريال، بقيمة 0.38 مليار مقارنة بشهر يناير.

وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن الموجودات ارتفعت بنحو 130.4 مليار ريال خلال فبراير 2023، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت استثمارات “ساما” في الأوراق المالية بالخارج، والتي تمثل نحو 55% من موجوداته، بنسبة تجاوزت 7%، لتبلغ 1049.9 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي. وفق “أخبار 24”.

كما انخفض النقد الأجنبي والذهب في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه في 2022 بنسبة 3.93%، والنقد في الصندوق بنسبة 23.6%، واستثمارات الأوراق المالية بالخارج بنسبة 7.33%، فيما ارتفعت زدائع البنوك بالخارج بنسبة 58.06%، والموجودات الأخرى بنسبة 74.7%.

ارتفاع موجودات “ساما” إلى 1923 مليار ريال في فبراير 2023

جديد المحليات
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