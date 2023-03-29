” النقل” تعلن آلية حجز مواعيد دخول الشاحنات بساعات المنع في الرياض وجدة

أعلنت الهيئة العامة للنقل آلية حجز المواعيد الإلكترونية لدخول الشاحنات خلال أوقات المنع لمدينة الرياض ومحافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك، مبينة أنه تم تحديدها تبعًا لأوقات المنع التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور.
وأوضحت أنه يمكن للشاحنات المرخصة في نشاط نقل البضائع حجز المواعيد عبر خدمة “دخول المدن” في بوابة نقل الإلكترونية والدخول لها بمسارات محددة لتسهيل حركة تنقلها وسيرها أثناء أوقات المنع.
وأضافت أن خدمة حجز المواعيد الإلكترونية ستسهم في منع تكدس الشاحنات على المداخل الرئيسية للمدن بالإضافة إلى تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الرقمية في القطاع اللوجستي. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الناقلين يمكنهم الاستفادة من خدمة “دخول الشاحنات للمدن” عبر بوابة نقل الإلكترونية “خدمة دخول المدن”، والتي تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية الداعمة والممكنة للناقلين لمزاولة أنشطة النقل.