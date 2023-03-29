رسميا.. المدرب الفرنسي رينارد يفسخ عقده مع المنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، موافقة مجلس إدارته، على الطلب الذي تقدم به المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد بعدم استكمال المدة المتبقية بعقده.
وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر الثلاثاء، إلى أنه تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطريفين لإنهاء العقد. وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق للمدرب رينارد في مسيرته القادمة.
وكانت مصادر صحفية أشارت في وقت سابق إلى إن الفرنسي هيرفي رينارد أرسل موافقته لاتحاد الكرة الفرنسي لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، وأبلغ مسؤولي اتحاد القدم بذلك.
وأضافت المصادر أن الفرنسي هيرفي رينارد سيفسخ عقده مع المنتخب السعودي ويدفع قيمة الشرط الجزائي لاتحاد القدم.
ويذكر أن المنتخب الفرنسي للسيدات سيخوض غمار مونديال كرة القدم للسيدات بين يوليو وأغسطس المقبل في أستراليا ونيوزيلندا. وفق “أخبار 24”.
وتولى رينارد البالغ 54 عاماً قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية.
وكان الاتحاد السعودي أعلن في مايو الماضي تجديد عقد رينارد المدرب السابق للمغرب وساحل العاج حتى 2027.