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رياضة > سالم الدوسري لـ”رينارد”: “مدربنا ومعلمنا.. شكرا لكل لحظة قضيتها معنا”
29/03/2023   5:33 ص

سالم الدوسري لـ”رينارد”: “مدربنا ومعلمنا.. شكرا لكل لحظة قضيتها معنا”

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وجه لاعب الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري رسالة إلى مدرب الأخضر المستقيل، الفرنسي هيرفي رينارد بعد رحيله.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، موافقة مجلس إدارته، على الطلب الذي تقدم به المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد بعدم استكمال المدة المتبقية بعقده. وفق “أخبار 24”.

وقال الدوسري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مدربنا ومعلمنا هيرفي رينارد.. شكرا لكل لحظة قضيتها معنا.. شكرا لكل جهد بذلته من أجلنا.. وشكرا لكل ما قدمته لنا.. وكل الأماني لك بالتوفيق في قادم أيامك”.

سالم الدوسري لـ”رينارد”: “مدربنا ومعلمنا.. شكرا لكل لحظة قضيتها معنا”

رياضة
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