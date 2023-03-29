رينارد: وصلت لأعلى المستويات مع الأخضر.. ولا يمكنني تقديم أكثر من ذلك

قال مدرب المنتخب السعودي المستقيل، الفرنسي رينارد إنه وصل مع الأخضر إلى أعلى مستوى، ولا يمكنه الوصول إلى أعلى من ذلك.
كان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن مساء الثلاثاء، موافقة مجلس إدارته، على الطلب الذي تقدم به المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد بعدم استكمال المدة المتبقية بعقده.
وقال رينارد في حديثه لوسائل الإعلام بعد مواجهة بوليفيا: “وصلت مع المنتخب السعودي إلى أعلى مستوى، ولا يمكنني الوصول إلى أعلى من ذلك”.
وتابع المدرب حديثه أنه كان يجب أن يكون أمينًا بأنه لن يتمكن من تقديم المزيد، ومتوجهًا بالشكر للجميع على الوقت الرائع الذي قضاه في المملكة.
فيما وجه رينار رسالة إلى الجماهير السعودية، في فيديو بثه الحساب الرسمي للمنتخب، قائلاً :”هذه رسالتى إلي كل الجماهير السعودية.. أود أن أشكر جميع الناس الذين دعموني خلال الفترة الرائعة في السعودية”.
وأضاف :”لم يكن من السهل اتخاذ مثل هذا القرار لكن وأود أشكر الحكومة ووزارة الرياضة وبالتأكيد شكر خاص للسيد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.. ولقد كان تعاونًا رائعًا وأيضًا مع الأمين العام إبراهيم القاسم،لقد أمضينا وقتًا رائعا معاً”.
وتابع حديثه :”أيضًا أود أن أقدم شكري لجميع الطواقم، خاضة للمساعد المحلي محمد أمين، كان استثنائيا ورائعا وأعتقد أني عنه هذا الأمر بعد التصفيات لم تواجهنا أى مشاكل في التصفيات حققنا نجاحًا كبيرًا وتصدرنا أمام اليابان واستراليا من أجل التأهل لمونديال قطر 2022.. تجربتنا معًا كانت رائعة”. وفق “أخبار 24”.
واستكمل :”بدأنا مباراتنا أمام منتخب الأرجنتين أعتقد بأنها ستبقي خالدة في ذاكر الجماهير السعودية، وأيضًا لبعنا مباراة رائعة أمام منتخب بولندا لكن للأسف لم نحصل على نتيجة جيدة لذلك هذه التجربة رائعة مع الدعم الكبير”
واختتم :”لذلك أتمني لكم التوفيق خاصة في كأس آسيا 2024 في قطر.. سوف أدعمكم.. وبالتأكيد إذا كنت قادر على التواجد في المدرجات في هذه البطولة سوف أدعم المنتخب السعودي لأنكم دائمًا ستبقون في قلبي وفي النهاية أودي أنهي هذا اللقاء القصير شكرًا مجددًا للجميع وشكرا لدعمكم وبارك الله فيكم”.