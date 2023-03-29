خيسوس على رأس القائمة المرشحة لخلافة رينارد مع المنتخب

كشفت مصادر عن أبرز الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الوطني بعد رحيل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الإخبارية”، إلى أن المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس في مقدمة الأسماء التي يتفاوض معها اتحاد الكرة لخلافة رينارد.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، موافقة مجلس إدارته، على الطلب الذي تقدم به المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد بعدم استكمال المدة المتبقية بعقده.
فيما، قالت مصادر حسب “صحيفة الرياضية” أن هناك أسماء أخري مرشحة لقيادة الأخضر بخلاف خيسوس، وهم سعد الشهري، والفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي روبرتو مانشيني ضمن الخيارات. وفق “أخبار 24”.
وأضافت المصارد أنه هناك إمكانية دخول أسماء جديدة لتولي الدفة الفنية للأخضر، استعدادًا للمنافسات المقبلة وعلى رأسها كأس آسيا قطر 2023.