اشتراطات مرتقبة لعربات تسويق المنتجات الزراعية بعسير

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 3 اشتراطات لعربات تسويق المنتجات الزراعية في منطقة عسير، وطرحتها على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم حيالها.
وتضمنت الاشتراطات أن يُمنح التصريح الخاص بعربات التسويق لفترة زمنية محدودة بموسم إنتاجي زراعي معين أو مناسبات خاصة بالوزارة أو مهرجانات زراعية.
كما تضمنت الاشتراطات أن يُمنح التصريح لموقع محدد “نقطة بيع”، يراعى فيها اشتراطات السلامة والحماية والتسويق الملائم، أو حسب الأحوال وما يراه المختصون بفرع الوزارة، وأن يكون تصميم عربات التسويق وشكلها ومواصفاتها وفقا للنماذج المعتمدة لدى إمارة المنطقة أو فرع الوزارة بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.
وذكرت الوزارة أن الهدف من هذه الاشتراطات هو إعداد خطة زمنية لتطبيق استخدام التصميم المعتمد من قبل المزارعين لعرض منتجاتهم الزراعية بجوار المزارع وأسواق الخضار والمتنزهات، بالتنسيق مع المحافظات والمراكز بمنطقة عسير مع دراسة حوافز ودعم المواطنين المبادرين وفق ما لديهم من برامج، بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعي وصندوق التنمية الاجتماعية.