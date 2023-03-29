نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. طقس مستقر بمعظم المناطق ورياح مع أتربة شمال المملكة
29/03/2023   10:48 ص

طقس اليوم.. طقس مستقر بمعظم المناطق ورياح مع أتربة شمال المملكة

+ = -
586

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة اليوم (الأربعاء)، مبيناً أن التوقعات تشير إلى طقس مستقر على معظم المناطق.

وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، في حين ستكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (37 درجة بمكة المكرمة، و33 درجة بالمدينة المنورة، و29 درجة بالرياض، و30 درجة بالدمام، و32 درجة بجدة، و22 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. طقس مستقر بمعظم المناطق ورياح مع أتربة شمال المملكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885256317.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.