طقس اليوم.. طقس مستقر بمعظم المناطق ورياح مع أتربة شمال المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة اليوم (الأربعاء)، مبيناً أن التوقعات تشير إلى طقس مستقر على معظم المناطق.
وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، في حين ستكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (37 درجة بمكة المكرمة، و33 درجة بالمدينة المنورة، و29 درجة بالرياض، و30 درجة بالدمام، و32 درجة بجدة، و22 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.