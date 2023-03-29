بأكثر من 300 مليون ريال.. إبرام ألف عقد نموذجي بـ”مقاول”

قالت الهيئة السعودية للمقاولين، إن العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتّشييد المبرمة في منصة “مقاول”، منذ إطلاق الخدمة في 2021 وحتى الآن، تجاوزت 1000 عقد، بقيمة تبلغ أكثر من 308 ملايين ريال.
وأوضحت الهيئة أن عدد عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي بدون مواد بلغ 600 عقد، فيما بلغت عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي بالمواد 300 عقد، فيما تجاوزت قيمة أعلى عقد مبرم بـ”مقاول” مبلغ الـ50 مليون ريال، فيما كانت 10 آلاف ريال هي أقل قيمةٍ لعقد نموذجي مبرم.
وأضافت أن مجموع العقود في المنطقة الوسطى بلغ أكثر من 425 عقداً، وفي المنطقة الجنوبية أكثر من 185 عقداً، والغربية أكثر من 110 عقود، بينما سجلت المنطقة الشرقية أكثر من 90 عقداً، والشمالية 20 عقداً ما بين عقود هيكل إنشائي، وعقود لياسة، وعقود سباكة، وعقود أعمال كهربائية، وعقود تكييف.
يذكر أن الهيئة قد أطلقت مبادرة العقود النموذجية الإلكترونية لتحسّن من جودة البناء والتّشييد، وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف التعاقدية من خلال 36 عقداً نموذجياً إلكترونياً تغطي جميع الجوانب الفنية والقانونية التي تجعل العلاقة التعاقدية أكثر وضوحاً بين الملاك والمقاولين ومقاولي الباطن، إلى جانب رفع مستوى الأداء، والحد من الإخفاقات والنّزاعات التي قد تسبب تعثر المشاريع وتأخر تسليمها. وفق “أخبار 24”.
وتحتوي العقود النموذجية على وثيقة عقد أساسيّة تشمل: التزامات الأطراف، وجداول الدفعات والكميات، وغرامات التأخير، وملحقين أحدهما للمواصفات الفنيّة وطريقة التنفيذ، والآخر للشروط يتعلق بآليّات الدفع المرتبطة بنسب الإنجاز في العمل وضمان للأعمال المُنفّذة، ويمكن لمالك المشروع مراجعة العقد قبل اعتماده عبر خدمة النفاذ الوطني.