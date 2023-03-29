نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > البلدة القديمة في “العلا”..تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية في العالم
29/03/2023   4:29 م

البلدة القديمة في “العلا”..تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية في العالم

+ = -
612

بدأت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في إجراء دراسة ومراجعة للأعمال الفنّية في البلدة القديمة، والتي جرى اختيارها ضمن أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2022.

وأوضحت الهيئة أن أعمال الدراسة والترميم تتم بواسطة فريق من الخبراء، وتهدف إلى كشف مختلف التفاصيل والمعمار في البلدة، مبينة أن الدراسات تضمنت اكتشاف جداريات بزخارف هندسية، وصوراً أخرى تبرز مجموعة متنوعة من عناصر الحياة اليومية، كالمساجد، والمنازل، والأسواق، والعديد من العناصر المادية، والتي تعبر عن القيمة الثقافية التي تختزلها تلك الصور والرسومات.

وأشارت إلى أن البلدة القديمة تضم نقوشاً وتصاميم تحويها جدران المنازل، إضافة إلى الألوان من مختلف الدلالات المتنوعة، وما كشفته الأبحاث التي أجرتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا حول عناصر وتفاصيل الفلكلور في مجتمع العلا.

وتؤشر مختلف النتائج ضمن الدراسات إلى أن المنازل كانت تتميز بزخارف متطورة، بما في ذلك منازل واحة العلا الثقافية التي بناها الأهالي، وأصبحت اليوم ضمن نطاق التميز لتكون البلدة القديمة ضمن أفضل القرى السياحية في العالم.

البلدة القديمة في العلا

البلدة القديمة في العلا

البلدة القديمة في العلا

البلدة القديمة في العلا

وفق “أخبار 24”.

البلدة القديمة في “العلا”..تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية في العالم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885256340.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.