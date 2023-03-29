البلدة القديمة في “العلا”..تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية في العالم

بدأت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في إجراء دراسة ومراجعة للأعمال الفنّية في البلدة القديمة، والتي جرى اختيارها ضمن أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2022.
وأوضحت الهيئة أن أعمال الدراسة والترميم تتم بواسطة فريق من الخبراء، وتهدف إلى كشف مختلف التفاصيل والمعمار في البلدة، مبينة أن الدراسات تضمنت اكتشاف جداريات بزخارف هندسية، وصوراً أخرى تبرز مجموعة متنوعة من عناصر الحياة اليومية، كالمساجد، والمنازل، والأسواق، والعديد من العناصر المادية، والتي تعبر عن القيمة الثقافية التي تختزلها تلك الصور والرسومات.
وأشارت إلى أن البلدة القديمة تضم نقوشاً وتصاميم تحويها جدران المنازل، إضافة إلى الألوان من مختلف الدلالات المتنوعة، وما كشفته الأبحاث التي أجرتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا حول عناصر وتفاصيل الفلكلور في مجتمع العلا.
وتؤشر مختلف النتائج ضمن الدراسات إلى أن المنازل كانت تتميز بزخارف متطورة، بما في ذلك منازل واحة العلا الثقافية التي بناها الأهالي، وأصبحت اليوم ضمن نطاق التميز لتكون البلدة القديمة ضمن أفضل القرى السياحية في العالم.
وفق “أخبار 24”.