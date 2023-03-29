أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم (الأربعاء)، على ارتفاع بنسبة 0.3%، مغلقاً عند 10503 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.
وتصدر سهما أنابيب، والكثيري، ارتفاعات اليوم بنسبة 10%، عند 45.65 ريال، و65.20 ريال على التوالي، فيما أنهت أسهم أكوا باور، وسليمان الحبيب، وبنك ساب، والسعودي الفرنسي، وأمريكانا، ودله الصحية، وبوبا العربية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و5%.
في المقابل، تصدر سهم ثمار، تراجعات اليوم بنسبة 7% عند 41.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.2 مليون سهم، وكانت الشركة قد أعلنت عن توصية تخفيض رأس المال وتعديل توصية طرح حقوق الأولوية. وفق “أخبار 24”.
وهبط سهم سيرا، بأكثر من 3%، فيما أغلق سهم العربي الوطني، عند 25.25 ريال؛ عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.