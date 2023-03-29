“المنافسة” ترفع الحد الأدنى للإبلاغ عن التركز الاقتصادي إلى 200 مليون ريال

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الأربعاء)، رفع متطلب الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركيز الاقتصادي بناءً عليها موجباً للإبلاغ؛ من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال؛ سعياً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن القرار يأتي بناءً على المراجعات السنوية التي تجريها الهيئة وتأخذ فيها بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني ومستوى تنافسية الأسواق، إضافةً إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفق “أخبار 24”.