ألغت أمانة منطقة الرياض، منافسة مشروع صيانة وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وتطوير استخداماته في أعمال الإدارات المختلفة بالأمانة، كان قد جرى ترسيته على شركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم أي إس”، بقيمة تتجاوز 96 مليون ريال.
وقالت شركة المعمر، إن أمانة الرياض بينت أن الإلغاء جاء لتحقيق المصلحة العامة نظرا لتغيير الهيكل التشغيلي للأمانة، واستحداث بعض الوكالات الجديدة؛ مما سيتسبب في وجود فجوة بين الاحتياج الفعلي الحالي والأعمال والخدمات وبين نطاق العمل. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الشركة اليوم (الأربعاء)، إلى أنه لا توجد أي مترتبات أو أعباء نتيجة للإلغاء حيث لم يتم مباشرة التنفيذ.