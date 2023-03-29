مصرف الراجحي يعلن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي

أعلن مصرف الراجحي اليوم (الأربعاء)، بدء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للصكوك الدولية، وذلك بمدة استحقاق 5 سنوات.
وقال المصرف في بيان له على تداول، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق، مشيرا إلى أن الطرح بدأ اليوم وينتهي غدا الخميس الموافق 30 مارس على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، وأن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادة بقيمة 1000 دولار.
وأشار إلى أن الصكوك المستدامة ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة، منوها إلى أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق. وفق “أخبار 24”.
وقال مصرف الراجحي، إنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بتلك الصكوك.