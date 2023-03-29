وضع مشروع أرامكو المشترك “أرامكو هواجين”، اليوم (الأربعاء)، حجر الأساس لمصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين.
وقال سفير المملكة لدى الصين، عبدالرحمن الحربي، خلال مخاطبته مراسم وضع حجر الأساس، إن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل يعد واحداً من المشاريع الناجحة بين البلدين، وهو نتاج تعاون مثمر بين شركة أرامكو السعودية وشركتي شمال هواجين ومجموعة بانجين شينشبغ الصينية.
وأضاف أن ذلك سيسهم في تنشيط القاعدة الصناعية الداعمة للتنمية الآمنة والفعالة والمستدامة لصناعة البتروكيماويات في منطقة لياونينغ بشكل خاص وفي جمهورية الصين بشكل عام.
ومن جهته، أوضح النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو ، محمد القحطاني، أن هذا المجمع يمثل علامة فارقة في جهود دعم قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على مستوى عالمي ومتكامل في الصين.
وأضاف أن البتروكيميائيات ستؤدي دورًا حيويًا بمجرد الانتهاء من هذا المشروع، لافتاً إلى أن “أرامكو هواجين” ستكون نموذجًا يمضي بخطى ثابتة في قطاع صناعة البتروكيميائيات الحديثة في الصين، ولديها القدرة على تقديم المنتجات منخفضة الكربون، والمواد الكيميائية، والمواد المتقدمة”.
وكانت أرامكو أعلنت، أمس الأول (الإثنين)، توقيعها اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة بنسبة 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة والمدرجة في بورصة شنجن “رونغشنغ” مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.6 مليار دولار أمريكي).
يذكر أن “أرامكو” أعلنت، (الأحد) الماضي، أن مشروع أرامكو السعودية المشترك “أرامكو هواجين” بدأ أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين في الربع الثاني من العام 2023، وستورّد أرامكو ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع الذي سيتم بناؤه في مدينة بانجين.
وفق “أخبار 24”.