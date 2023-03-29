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جديد المحليات > برنامج يؤهل قضاة محكمة التنفيذ الإدارية تمهيدًا لافتتاحها
29/03/2023   6:44 م

برنامج يؤهل قضاة محكمة التنفيذ الإدارية تمهيدًا لافتتاحها

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اختتم ديوان المظالم البرنامج التأهيلي للمجموعة الأولى من قضاة محكمة التنفيذ الإدارية ضمن خطة تدشين محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض ومباشرة أعمالها.

وقدم البرنامج – الذي نفذته الإدارة العامة للشؤون القضائية بالتعاون مع مركز التدريب العدلي واستمر طيلة شهر شعبان – 5 حقائب تدريبية مختلفة وحضره 25 قاضيًا، كمجموعة أولى ستباشر العمل بمحكمة التنفيذ الإدارية.

ويهدف البرنامج لتأهيل القضاة لطبيعة أعمال قضاء التنفيذ وخصوصية أحكامه وقراراته، كما سيُدَرب أيضاً 75% من قضاة الديوان على البرنامج الأساسي لقضاء التنفيذ لعميم الوعي بطبيعته. وفق “أخبار 24”.

برنامج يؤهل قضاة محكمة التنفيذ الإدارية تمهيدًا لافتتاحها

جديد المحليات
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