برنامج يؤهل قضاة محكمة التنفيذ الإدارية تمهيدًا لافتتاحها

اختتم ديوان المظالم البرنامج التأهيلي للمجموعة الأولى من قضاة محكمة التنفيذ الإدارية ضمن خطة تدشين محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض ومباشرة أعمالها.
وقدم البرنامج – الذي نفذته الإدارة العامة للشؤون القضائية بالتعاون مع مركز التدريب العدلي واستمر طيلة شهر شعبان – 5 حقائب تدريبية مختلفة وحضره 25 قاضيًا، كمجموعة أولى ستباشر العمل بمحكمة التنفيذ الإدارية.
ويهدف البرنامج لتأهيل القضاة لطبيعة أعمال قضاء التنفيذ وخصوصية أحكامه وقراراته، كما سيُدَرب أيضاً 75% من قضاة الديوان على البرنامج الأساسي لقضاء التنفيذ لعميم الوعي بطبيعته. وفق “أخبار 24”.