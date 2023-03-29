من الغد.. تقلبات جوية ورياح بسرعة 50″ كيلو” على معظم مناطق المملكة

حذّر المركز الوطني للأرصاد، من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد (الخميس) وحتى (الإثنين) المقبل، تشمل هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مع احتمالية سقوط للبرد وجريان للسيول.
وأوضح أنه من المتوقع تأثر مناطق: عسير، والباحة، وجازان، ونجران، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة من (الخميس) إلى (الإثنين) المقبل، في حين يكون تأثيرها على محافظتي السليل ووادي الدواسر يومي (الخميس)، و(الجمعة).
وتشهد معظم محافظات منطقة الرياض وأجزاء من منطقة مكة المكرمة أمطاراً رعدية متوسطة يومي (السبت)، و(الأحد)، في حين يكون تأثيرها على معظم محافظات مناطق: حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، ومحافظة رفحاء يومي (الخميس) و(الجمعة).
فيما تشهد مناطق: تبوك، ومكة المكرمة، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، والرياض، والقصيم والشرقية، ابتداءً من الغد، عواصفَ ترابية ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم /ساعة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى ارتفاع للأمواج على المدن الساحلية، تصل بعضها إلى أكثر من 2.5 متر.
وتوقع المركز انخفاض درجات الحرارة من 2 – 6 درجات في مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وذلك اعتباراً من الغد وحتى (السبت) المقبل.
وفق “أخبار 24”.