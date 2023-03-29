نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المالية” توقف رفع المطالبات المالية عبر “اعتماد” للجهات الحكومية
29/03/2023   6:44 م

“المالية” توقف رفع المطالبات المالية عبر “اعتماد” للجهات الحكومية

+ = -
638

تعتزم وزارة المالية إيقاف خدمة رفع المطالبات المالية للعقود والتعميدات عبر منصة “اعتماد” عن الجهات الحكومية، وأتاحتها للمقاولين والموردين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية فقط، وذلك ابتداءً من 2023/04/15م.

وأشارت الوزارة في سياق خطاب حديث إلى تعميمها بشأن إطلاق خدمة المطالبات المالية من القطاع الخاص عبر منصة “اعتماد”؛ وذلك للعقود والتعاميد ذات الرقم المرجعي المسجلة على المنصة، وتفعيل آلية لمتابعتها وتصعيدها، ورفع تقارير أداء دورية في حال التأخر في إنهاء إجراءات المطالبات المالية.

وحثت الوزارة المقاولين والموردين والمتعاقدين على رفع المطالبات المالية الخاصة بعقودهم على منصة اعتماد بشكل منتظم؛ لضمان السداد حسب الدليل الإرشادي. وفق “أخبار 24”.

“المالية” توقف رفع المطالبات المالية عبر “اعتماد” للجهات الحكومية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885256379.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.