“الدفاع المدني” يؤكد أهمية أدوات السلامة ويوضح طرق استخدامها

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الأربعاء)، أهمية توافر أدوات السلامة، والتي توفر الحماية للإنسان والممتلكات، وعلى رأسها كاشف الدخان وبطانية الحريق وطفايته.
وتهدف أدوات السلامة لتفادي وقوع خسائر في الأرواح، وتعجيل عمليات الإخلاء، فيما تكمن أهمية كاشف الدخان في التنبيه عن وجود حريق بالمبنى بوقت مبكر، فضلًا عن مساهمته في اكتشاف موقع الدخان وسرعة مكافحة الحريق.
ويصدر كاشف الدخان أصواتًا مرتفعة يمكنها إيقاظ النائم، ويعمل على تحسس الدخان والإنذار بوقوع حريق، من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل والعاملين في المنشآت.
وأوضحت المديرية طريقة استخدام طفاية الحريق، والتي تتلخص في 4 خطوات رئيسية، تتضمن التوجه إلى مكان الحريق بالطفاية وسحب صمام الأمان والابتعاد بمسافة آمنة عن اللهب، ثم الضغط على مقبض الطفاية مع التوجيه إلى قاعدة الحريق، على أن تكون مكافحة الحريق مع اتجاه الرياح وليست عكسه.
وأشارت إلى أنه عند استخدام بطانية الحريق يجب سحب الشريطين لإخراجها ومسكها في وضع الحماية من الزاويتين المتصلتين بالشريطين من جهة حاملها ووضعها بهدوء فوق النار لتغطية أي مادة محترقة بإحكام، ثم تركها على المادة المحترقة دون رفع للتأكد من إخماد النار. وفق “أخبار 24”.