أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، حزمة من القرارات، التي من شأنها ترتيب “البيت الإماراتي”.
وأمر الشيخ محمد بن زايد، بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ووجه رئيس دولة الإمارات وفق أمرٍ رئاسي؛ بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولياً للعهد لإمارة أبوظبي.
وشملت القرارات الرئاسية، الصادرة بإمضاء الشيخ محمد بن زايد، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، إصدار مرسوم أميري بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، بالإضافة إلى تعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.
وتضمنت القرارات إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي العهد
وفق “أخبار 24”.