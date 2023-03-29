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جديد المحليات > لتصدير المنتجات لأوروبا.. تحالُف سعودي هولندي في إدارة البيوت المحمية
30/03/2023   12:35 ص

لتصدير المنتجات لأوروبا.. تحالُف سعودي هولندي في إدارة البيوت المحمية

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الأربعاء عن تأسيس تحالف سعودي هولندي في إدارة البيوت المحمية؛ يهدف لزيادة الناتج المحلي بمنتجات ذات معايير عالمية.

ويهدف التعاون إلى زيادة كفاءة البيوت المحمية وإنتاجها وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية، وتقليل الواردات الأجنبية، وزيادة الناتج المحلي بمنتجات ذات معايير عالمية.

وشهد وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، وشركة بلانت لاب الهولندية، باستثمارات 4 مليارات ريال حتى 2025.

وتسعى “البيئة” لزيادة إنتاج المحاصيل الورقية محلياً وفق أعلى المعايير العالمية بالمحميات، لتقليل نسبة الواردات الأجنبية منها ونقل التقنية الأجنبية، وزيادة كفاءة الإنتاج وتوفير استخدام مياه الري والطاقة.

كما تهدف لإنشاء مزارع داخلية بمواد محلية لإحداث نقلة نوعية في الصناعة السعودية، وتصدير المنتجات السعودية للأسواق الأوروبية وفق الرؤية بتنويع قاعدة الصادرات المحلية.  وفق  “أخبار 24”.

لتصدير المنتجات لأوروبا.. تحالُف سعودي هولندي في إدارة البيوت المحمية

جديد المحليات
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