“هيئة العقار”: تعاملوا مع وسيط مرخص.. ولا تنخدعوا بالأسعار الوهمية

أكدت الهيئة العامة للعقار ضرورة التعامل مع وسيط عقاري مرخص، والتأكد من ترخيص الإعلان العقاري لتفادي مشاكل الاحتيال.
وحذرت الهيئة من أساليب الاحتيال في الإعلان العقاري، وشددت على أهمية الدفع عن طريق قنوات الدفع الإلكترونية عبر “إيجار”.
واستعرضت الهيئة بعض أساليب الاحتيال في الإعلان عن المعروض الإيجاري، من بينها التواصل مع مقدمي عروض عقارية صحيحة وجمع تفاصيل عن العقارات لإعادة نشر إعلانات وهمية، أو معاينة العقار دون مرافقة أو لقاء المعلن المرخص.
كما حذرت الهيئة من أساليب احتيال أخرى، تنطوي على إيهام الباحث عن العقار الإيجاري باكتمال بيانات المالك وتفاصيل العقار وإمكانية تسجيلها في “إيجار” على الفور، أو تقمص شخصية المالك عن طريق استخدام صور وفيديوهات غير منشورة مسبقًا، أو عرض العقار بسعر أقل من المتعارف عليه.
وذكرت أساليب احتيال أخرى من بينها الإعلان عن العقار من خلال معرفات عَبْر التطبيقات العقارية دون تصريح، أو الطلب من الضحية تنفيذ الشروط من خلال تحويل العربون وإيهامه بكثرته. وفق “أخبار 24”.