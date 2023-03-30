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جديد المناطق > الأمير فيصل بن سلطان يوجه ‏بعلاج طفل يعاني من تشوُّه خلقي منعه المشي
30/03/2023   3:24 ص

الأمير فيصل بن سلطان يوجه ‏بعلاج طفل يعاني من تشوُّه خلقي منعه المشي

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وجَّه الأمين العامّ لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان، ‏بعلاج الطفل يوسف المجرشي في مدينة سلطان للخدمات الإنسانية تحقيقاً لرغبة والد الطفل.

ويعاني الطفل من تشوُّه خَلقي في قدمه اليمنى منذ ولادته، مما سبب له اعوجاجاً شديداً منعه من المشي، فيما لم تنجح محاولات علاجه في المراكز الطبية بمنطقة جازان.

وتمتلك مدينة سلطان مركز جراحات متطورة يمكنه إعادة تقويم القدم والكاحل للطفل بكفاءات عالية.

من جهته، أشاد الأمير فيصل بتكامل القطاعات الصحية في المملكة وبالمستوى المتقدم الذي تشهده الرعاية الصحية في كل القطاعات الصحية وفي مقدمتها وزارة الصحة. وفق “أخبار 24”.

الأمير فيصل بن سلطان يوجه ‏بعلاج طفل يعاني من تشوُّه خلقي منعه المشي

جديد المناطق
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