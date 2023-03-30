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جديد المحليات > “التجارة”: توثيق المتاجر الإلكترونية عبر “منصة الأعمال” بدلاً من “معروف”
30/03/2023   3:24 ص

“التجارة”: توثيق المتاجر الإلكترونية عبر “منصة الأعمال” بدلاً من “معروف”

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دعت وزارة التجارة أصحاب المتاجر الإلكترونية إلى توثيق متاجرهم في “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال بدلاً من منصة “معروف”.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي “بالتكامل مع مجلس التجارة الإلكترونية” نتيجة لتطوير إجراءات التوثيق، واشتراط وجود حساب بنكي تجاري للمتجر لتعزيز الموثوقية في تعاملاته المالية ، وتجنب عمليات النصب والاحتيال.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات التوثيق سهلة وميسرة وتتم بشكل إلكتروني عبر “منصة الأعمال” ويشترط للحصول على التوثيق: وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن “منصة الأعمال” ستكون هي المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة.

“التجارة”: توثيق المتاجر الإلكترونية عبر “منصة الأعمال” بدلاً من “معروف”

جديد المحليات
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