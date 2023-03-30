خليفة رينارد.. أسماء عالمية والوطني مطروح

بعد 4 أعوام تقريبا، انتهت مسيرة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في رحلة شهدت العديد من المحطات منها السعيد وأخرى لم ترقَ إلى مستوى التوقعات المطلوبة.. فما يكون البديل القادم؟
الاتحاد السعودي قال في بيان له إنه تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد. وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق للمدرب رينارد في مسيرته القادمة.
أمّا هيرفي رينارد فأوضح في تصريحات أنه وصل مع الأخضر إلى أعلى مستوى، ولا يمكنه الوصول إلى أعلى من ذلك.
وقال رينارد في حديثه لوسائل الإعلام بعد مواجهة بوليفيا الودية:” وصلت مع المنتخب السعودي إلى أعلى مستوى، ولا يمكنني الوصول إلى أعلى من ذلك”، متوجهًا بالشكر للجميع على الوقت الرائع الذي قضاه في المملكة”.
خليفة رينارد
وبالنسبة للمدرب الجديد للمنتخب السعودي، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل :”لا يوجد لدينا أي اسم مطروح حالياً ولن نعلن البديل قبل دراسة كافة الملفات وهذا تقريباً سيحدث نهاية الموسم وهناك وقت للتحضير لكأس آسيا مع المدرب الجديد”.
وبعد استقالة رينارد خرجت التقارير الصحيفة تتحدث عن وجود قائمة من الأسماء المرشحة تضم كلا من البرتغالي جورجي خيسوس، والفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي روبرتو مانشيني، والإسباني لويس إنريكي والمدرب الوطني سعد الشهري.
كما تم طرح عدد من أسماء مدربي الأندية الكبري في الكرة السعودية، مثل مدرب الاتحاد، نونو سانتو، ومدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياز.
والسؤال الذى يطرح نفسه ما موقف تلك الأسماء المطروحة لتدريب المنتخب السعودي، وبالتأكيد ليس كلها حرة في الوقت الراهن، البعض منهم مرتبط بعقود مع أندية ومنتخبات.
جيسوس على رأس القائمة
ويعد البرتغالي جورجي جيسوس من الأسماء المطروحة بقوة لقيادة المنتخب السعودي لا سيما أنه على دراية بالكرة السعودية نظرًا لقيادته الهلال من قبل.
وتشير تقارير صحفية إلى إمكانية رحيل جيسوس عن فريق فنربخشة التركي الذى يقوده في الوقت الراهن مما يعزز إمكانية استقدامه لقيادة الأخضر فنيًا.
وكانت قناة الإخبارية أشارت إلى جيسوس كواحد من الأسماء المطروحة في قائمة المرشحين لتدريب الأخضر.
زيدان يظهر في الصورة
أيضًا طرح اسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على الطاولة من أجل تدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة.
ولا يرتبط المدرب الفرنسي بأي عقد في الوقت الراهن، خاصة أن التوقعات كانت تشير إلى توليه تدريب المنتخب الفرنسي لكن تم الاستقرار على التجديد للمدرب الحالي للديوك ديديه ديشامب.
ويعتبر زيدان من الأسماء القليلة في الكرة العالمية الذي كان صاحب نجومية جارفة كلاعب، وأيضًا كمدرب حقق إنجازات بعدما قاد ريال مدريد لتحقيق 3 ألقاب متتالية من دوري أبطال أوروبا.
مانشيني اسم مطروح
كما تم تداول اسم مدرب المنتخب الإيطالي الحالي روبرتو مانشيني كواحد من المطروحين لقيادة الأخضر في الفترة المقبلة.
وكشفت تقارير إعلامية عن أن روبيرتو مانشيني يفكّر بشكل جدي في الاستقالة من تدريب المنتخب الإيطالي.
كان مانشيني قد تولّى مسؤولية تدريب المنتخب الإيطالي في عام 2018، ونجح في حصد لقب يورو 2020.
ورغم إنجاز مانشيني بتحقيق لقب اليورو إلا أنه فشل في الوصول إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 مما جعله يتعرض لانتقادات عديدة.
إنريكي وتجربة جديدة
وتم طرح اسم المدرب الإسباني لويس إنريكي خاصة أنه في الوقت الحالي غير مرتبط بأي تعاقد منذ رحيله عن تدريب المنتخب الإسباني.
ورحل إنريكي عن تدريب إسبانيا بعد الخروج أمام المغرب في دور الـ 16 بنهائيات مونديال قطر 2022.
وحال تولي إنريكي المسؤولية ستكون تجربة جديدة بالنسبة له بعد ما قاد برشلونة الإسباني، ومنتخب بلاده من قبل.
المدرب الوطني حاضر
كما طرح اسم المدرب الوطني سعد الشهري الذى يقود حاليًا المنتخب الأولمبي لا سيما أنه كان له دور كبير مع منتخبات الشباب خلال الفترة الماضية. وفق “أخبار 24”.
وحال تولي الشهري المسؤولية الفنية للأخضر سيكون اتجاه جديد غير المعتاد بالاعتماد على المدرب الأجنبي.
مرشحون لخلافة #رينارد في قيادة #المنتخب_السعودي https://t.co/1iQEtdHaot pic.twitter.com/B4DHkUywp6
— سبورت 24 (@sporty_24) March 29, 2023