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رياضة > الأهلي يُنهي أزمة المستحقات المالية المتأخرة لـ”أمارال”
30/03/2023   3:22 ص

الأهلي يُنهي أزمة المستحقات المالية المتأخرة لـ”أمارال”

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كشفت مصادر عن أن إدارة الأهلي شرعت في حل مشاكلها المالية وبدأت بملف الالتزامات المالية الخاصة بالمحترف البرازيلي ماركو أمارال.

وقالت المصادر حسب “صحيفة عكاظ” إن أمارال تسلم كافة مستحقاته المالية المتأخرة عن الفترة الماضية.

في سياق آخر، بات المهاجم البرازيلي جاهزًا لقيادة هجوم الأهلي خلال مواجهة الجبلين المقبلة.

وتعافى أمارال من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها وغيبته عن مواجهة الأهلي أمام الرياض والتي خسرها الفريق 2-0.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجبلين يوم 5 إبريل المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 27 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الأهلي يُنهي أزمة المستحقات المالية المتأخرة لـ”أمارال”

رياضة
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