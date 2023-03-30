البحرين: استدعاء القائم بالأعمال العراقي لا يتعلق بأي ترتيبات تجارية في مجال النقل

أوضحت مملكة البحرين اليوم (الخميس)، أن استدعاء القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق، لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بترتيبات تجارية في مجال النقل بين البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني بالبحرين محمد العباسي، إن استدعاء القائم بالأعمال مؤيد عبد الرحمن إلى وزارة الخارجية وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، تم بناءً على مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية بما فيها تدخله في الشؤون السياسية الداخلية للبلاد.
وأضاف أن مخالفات القائم بالأعمال تتعارض مع مهمته الدبلوماسية في البلاد، مؤكداً رفض البحرين التدخل في شؤونها السياسية الداخلية، وهو ما يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم العلاقات بين الدول.
وأشاد العباسي بقرار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بإعادة عبد الرحمن إلى وزارة الخارجية في بغداد، معربا عن تقدير مملكة البحرين لهذه الخطوة، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني من نظيره العراقي، وهي خطوة تعكس الأجواء الإيجابية والعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وكانت وزارة الخارجية البحرينية استدعت أول أمس (الثلاثاء) القائم بالأعمال، وأبلغته أسفها واستياءها، من مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية، دون ذكر تلك المخالفات. وفق “أخبار 24”.