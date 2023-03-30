شهد وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان اليوم بمقر الوزارة، توقيع عقود وظيفية لـ65 شاباً وفتاة من ذوي الإعاقة، ضمن الشراكة التعاونية بين الوزارة ومؤسسة “سعي” لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون يأتي من منطلق حرصها على تحقيق رؤية المملكة 2030 بتمكين أبناء الوطن من ذوي الإعاقة واستثمار مهاراتهم في المجال المهني والوظيفي، ودعماً للقطاع الثالث.
يذكر أن “سعي” مؤسسة وقفية غير ربحية تعنى بتقديم الخدمات لذوي الإعاقة عن طريق تأهيلهم مهنياً، ومن ثم توظيفهم في مختلف القطاعات ومتابعتهم، إضافة إلى العديد من الخدمات المساندة الأخرى.
وفق “أخبار 24”.