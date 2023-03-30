حذر برنامج “إيجار”، من عدم التعامل مع الوسطاء العقاريين غير المعتمدين، تجنبًا للوقوع في فخ عمليات النصب والاحتيال في قطاع الإيجار العقاري.
وأوصى البرنامج باتباع عدة خطوات لضمان سلامة الإجراءات، منها، التعامل مع وسيط عقاري مرخص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقد في “إيجار”.
وأضاف أنه يجب التحقق من وجود رخصة إعلان عقاري صادرة من الهيئة العامة للعقار لدى المعلن، والحرص على الدفع عن طريق القنوات الإلكترونية لـ “إيجار”، بالإضافة للتأكد من أن السعر المعروض يتماشى مع النطاق السعري وفقاً لمواصفات الوحدة الإيجارية وموقعها.
وفق “أخبار 24”.