تعيين أعضاء “معهد للفنون التقليدية” و “مجمع الملك سلمان للغة العربية”

صدر أمران ساميان بالموافقة على تعيين مجموعة من ذوي الخبرة في مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والمعهد الملكي للفنون التقليدية.
وجاء الأمر السامي المتعلق بمجمع اللغة العربية، بالموافقة على تعيين كل من الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، وعبدالعزيز خوجة، وحامد بن محمد فايز، وخالد السلطان، وعبدالعزيز السبيل، وأحمد شوقي بنبين، ويحيى محمود بن جنيد، ويون أون كيونج، ومجيب الرحمن الندوي، وماريا أفينو.
فيما عُيّن في المعهد الملكي للفنون التقليدية، كل من نائب وزير الثقافة الأميرة نجلاء بنت أحمد بن سلمان، والأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وخليل بن إبراهيم البراهيم، وخالد بن عمر عزام، ومشاري النعيم، وفهد بن عبدالله موسى، وعصام الجبير، وعبدالعزيز السبيل.
ومن جانبه، ثمّن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان صدور الأمر السامي بالموافقة على تعيين عدد من ذوي الخبرة في مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية ومجمع الملك سلمان للغة العربية.
وأشار إلى أن المعهد الملكي للفنون التقليدية انبثق بفكرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، انطلاقًا من رؤيته بأهمية دور المعهد الملكي للفنون التقليدية كمساهم رئيسي في إثراء الفنون التقليدية السعودية وريادتها محلياً وعالمياً. وفق “أخبار 24”.
كما أكد أن تأسيس المجمع يأتي ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في رؤية السعودية 2030، ليكون مرجعية علمية على المستوى الوطني والعالمي فيما يتعلق باللغة العربية وعلومها، ما يؤكد شمول الرؤية لجوانب الحياة والمعرفة.