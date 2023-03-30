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جديد المحليات > الرياض تستضيف القمة العالمية لقادة العقار ديسمبر المقبل
30/03/2023   10:13 م

الرياض تستضيف القمة العالمية لقادة العقار ديسمبر المقبل

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تستضيف الرياض القمة العالمية رقم 42 لقادة العقار في شهر ديسمبر من العام الجاري، بحضور الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العقارية من جميع أنحاء العالم وشخصيات عقارية بارزة.

وتتناول القمة، التي تعد أكبر تجمع سنوي من نوعه، تجربة القطاع العقاري السعودي، في ظل رؤية المملكة 2030، كما تشهد إقامة عدد من الجلسات وورش العمل واللقاءات والمحاضرات، التي تتناول التحديات في صناعة العقار إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن زيارة لأبرز المشاريع العملاقة.

وتشهد حضور القادة والمطورين والمستثمرين وأعضاء الاتحاد العالمى للعقارات ومتحدثين دوليين من أكثر من 110 دول، يستعرضون تجاربهم من خلال عرض الجهود المبذولة في تطوير المنظومة العقارية.  وفق “أخبار 24”.

الرياض تستضيف القمة العالمية لقادة العقار ديسمبر المقبل

جديد المحليات
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