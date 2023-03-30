رسميًا.. “رينارد” مدربًا لمنتخب فرنسا للسيدات حتى 2024

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تعيين هيرفي رينارد مدربًا لمنتخب فرنسا للسيدات حتى عام 2024 .
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء الماضي، موافقة مجلس إدارته، على الطلب الذي تقدم به المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد بعدم استكمال المدة المتبقية بعقده.
وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر الثلاثاء، إلى أنه تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد. وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق للمدرب رينارد في مسيرته القادمة.
وكان اسم رينارد قد طرح كمرشح أول لتدريب منتخب فرنسا للسيدات ليحل محل كورين دياكر التي أقيلت منذ أيام بسبب صدامات مع اللاعبات، قبل أشهر قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا هذا الصيف. وفق “أخبار 24”.
إقالة دياكر جاءت على خلفية علاقتها المتوترة مع بعض اللاعبات، فقد أعلنت ويندي رينار قائد الفريق اعتزالها اللعب الدولي قبل أسابيع بسبب خلافاتها مع المدربة، ثم أعلنت كاديدياتو دياني وزميلتها ماري-أنتوانيت كاتوكو عدم مشاركتهن مع المنتخب في حال استمرار المدربة في منصبها.
وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن المشاكل في منتخب السيدات باتت غير قابلة للإصلاح، ولذلك تم اتخاذ القرار بإنهاء مهمة دياكر بعد نحو 6 سنوات من تولي المهمة.